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    Спорт

    СМИ назвали имя нового главного тренера "Динамо"

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    По информации СМИ, Сергея Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" сменит Александр Хацкевич, который в последние годы тренировал сборную Белоруссии.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров не будет больше тренировать команду.

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    Контракт в Ребровым истекает сегодня, 31 мая, и подписан не будет, сообщает Динамомания со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, Ребров таки покинет клуб после трех лет работы в качестве главного тренера. Преемником Реброва скорее всего станет белорус Александр Хацкевич.

    Хацкевич был игроком "Динамо" с 1996 по 2003 годы, а затем работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду "Динамо" и "Динамо-2". Последним местом работы Александра была сборная Белоруссии, которую он тренировал в 2014-2016 годах.

    Накануне президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал ситуация с главным тренером команды Сергеем Ребровым.

    Ранее сообщалось, что питерский "Зенит" решил досрочно разорвать контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который до этого долгое время и успешно тренировал донецкий "Шахтер". 

     

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