наверх
19.04.201703:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Стадион "Донбасс Арена" после трех лет войны в Донецке

    61
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Футбольное поле и места для зрителей стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Места для зрителей стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Футбольное поле и места для зрителей стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Футбольное поле и места для зрителей стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Футбольное поле и места для зрителей стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Табличка на футбольном поле стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Раздевалка игроков на стадионе "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Раздевалка игроков на стадионе "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Зал для пресс-конференций на стадионе "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Министр спорта Донецкой народной республики Михаил Мишин на стадионе "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Девушка у гранитного мяча, установленного у стадиона "Донбасс-Арена", в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Гранитный мяч у стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Стадион "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке
    Эмблема футбольного клуба "Шахтер" на стадионе "Донбасс-Арена" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    В Днепре выпал апрельский снегДнепр засыпало апрельским снегом18:19 18.04.2017
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган из автобуса приветствуют сторонников конституционного референдума.Фотоитоги 18 апреля: исторический референдум в Турции, апрельский снег в Украине17:56 18.04.2017
    Под Алуштой фура снесла легковушкуСмертельное ДТП под Алуштой: фура "снесла" легковушку16:56 18.04.2017
    Снег в ЛозовойДо лета рукой подать: Лозовую засыпало снегом14:25 18.04.2017
    Столкновения поездов во ЛьвовеСтолкновения поездов во Львове13:48 18.04.2017
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поездеВ Мариуполе спецназ штурмовал "захваченный" поезд03:19 18.04.2017
    Во Львове прошел Обливной понедельникВо Львове прошел "Обливной понедельник"20:04 17.04.2017
    Фестиваль Пасха в ГаюФестиваль "Пасха в Гаю" во Львове16:44 17.04.2017
    Пасха в ДонецкеПасха по-донецки: куличи в парке Щербакова12:20 17.04.2017
    Все фотоленты
    Футбольное поле и места для зрителей стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.

    В Донецке показали в каком состоянии находится футбольный стадион "Донбасс-Арена". Раздевалки и другие помещения арены пустуют без нынешнего лидера чемпионата Украины. В начале марта власти ДНР национализировали стадион. Раньше на стадионе находился гуманитарный штаб фонда Рината Ахметова. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги: