Футбол и свастика, гол и Гитлер. О нацизме на стадионах Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Чемпионская интрига в футбольном чемпионате страны умерла: в поединке 26 тура между двумя главными претендентами на золотые медали — "Динамо" и "Шахтером" — сильнее оказались горняки. Победа со счетом 1:0 практически гарантировала "Шахтеру" итоговое первое место.

Но игра запомнилась не только и даже не столько футболом, сколько происходившим на трибунах. Поведение фанов широко обсуждалось на страницах мировых изданий.

Так, испанская AS начала материал об ультрас "Динамо" словамии: "Нацизм возвращается в Киев". В статье идет речь о том, что болельщики оделись в характерные белые одежды — по аналогии с Ку-клукс-кланом, пели расистские песни и использовали нацистскую символику.

Также журналисты AS отметили, что проявление нацизма киевскими ультрас — далеко не первый случай. Напомнили они о 2013-ом годе, когда болельщики столичной команды похожим образом принимали все тот же "Шахтер".

"Белая шиза", свастика и Гитлер

Во время матча на трибунах ультрас "Динамо" провели акцию "Белая шиза" — пришли в светлой одежде, жгли белые дымовые шашки, вывесили баннер "100% белый". Но при этом один из фанатов надел колпак известной расистской организации из США Ку-клукс-клана со свастикой на лбу.

"Чемпион" Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

Отличился и один из фанов "Шахтера": надел футболку "Европейский тур 1939-1945" с изображением Адольфа Гитлера и картой Европы. В гостевом секторе тоже жгли запрещенные на стадионе файеры.

Британская The Sun также резко отреагировала на произошедшее: "Фанаты киевского Динамо устроили позорную демонстрацию против донецкого Шахтера, в составе которого присутствуют многочисленные темнокожие игроки. Наиболее гнусные болельщики надели на себя маски Ку-клукс-клана".

"Фанаты "Динамо Киев" надели одежду ку-клукс-клана и маски со свастикой в "белом безумии" на битве с "Шахтером", — оценка авторитетного издания Daily Mail.

А на 88-ой минуте игры фанаты обеих команд устроили уже совместную акцию. Время выбрали далеко не случайно — оно отсылает к кодовому лозунгу белых нацистов "14/88".

По сообщениям СМИ, на игре присутствовал инспектор УЕФА, приезжавший проверить готовность Киева к проведению финального матча Лиги чемпионов-2018.

На фоне борьбы Европы с расизмом

Какими будут последствия скандала — пока неизвестно, но к "Динамо" и киевлянам могут применить санкции со стороны европейских футбольных органов. Особенно учитывая, что УЕФА активно борется с расизмом в футболе.

@HooligansTV Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

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А на сайте столичной команды появилась сообщение, что клуб "планирует бескомпромиссно бороться против подобных проявлений нацизма" и уже подал заявление в полицию по факту произошедшего в матче с "Шахтером".

"Футбольный клуб "Динамо" всегда выступал за соблюдение норм гражданского порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации", — такова позиция клуба.