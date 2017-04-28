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    Аналитика и комментарии

    Футбол и свастика, гол и Гитлер. О нацизме на стадионах Украины

    (обновлено: )138
    Пока европейские футбольные чиновники активно борются с расизмом и дискриминацией, в Киеве на матче лидеров чемпионата болельщики позволили себе открытые проявления нацизма.
    Болельщики на матче Динамо - Шахтер
    @HooligansTV

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Чемпионская интрига в футбольном чемпионате страны умерла: в поединке 26 тура между двумя главными претендентами на золотые медали — "Динамо" и "Шахтером" — сильнее оказались горняки. Победа со счетом 1:0 практически гарантировала "Шахтеру" итоговое первое место.

    Драка в фан-секторе Шахтера на НСК Олимпийский. Видео
    Канал Taras Ponomarenko на Youtube
    Драка в фан-секторе "Шахтера" на НСК "Олимпийский"

    Но игра запомнилась не только и даже не столько футболом, сколько происходившим на трибунах. Поведение фанов широко обсуждалось на страницах мировых изданий.

    Так, испанская AS начала материал об ультрас "Динамо" словамии: "Нацизм возвращается в Киев". В статье идет речь о том, что болельщики оделись в характерные белые одежды — по аналогии с Ку-клукс-кланом, пели расистские песни и использовали нацистскую символику.

    Также журналисты AS отметили, что проявление нацизма киевскими ультрас — далеко не первый случай. Напомнили они о 2013-ом годе, когда болельщики столичной команды похожим образом принимали все тот же "Шахтер".

    "Белая шиза", свастика и Гитлер

    Во время матча на трибунах ультрас "Динамо" провели акцию "Белая шиза" — пришли в светлой одежде, жгли белые дымовые шашки, вывесили баннер "100% белый". Но при этом один из фанатов надел колпак известной расистской организации из США Ку-клукс-клана со свастикой на лбу.

    "Чемпион"
    Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

    Отличился и один из фанов "Шахтера": надел футболку "Европейский тур 1939-1945" с изображением Адольфа Гитлера и картой Европы. В гостевом секторе тоже жгли запрещенные на стадионе файеры.

    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    Александр Семененко / Facebook
    Бандера вне игры. О футболе, нацизме и институте имиджа Украины

    Британская The Sun также резко отреагировала на произошедшее: "Фанаты киевского Динамо устроили позорную демонстрацию против донецкого Шахтера, в составе которого присутствуют многочисленные темнокожие игроки. Наиболее гнусные болельщики надели на себя маски Ку-клукс-клана".

    "Фанаты "Динамо Киев" надели одежду ку-клукс-клана и маски со свастикой в "белом безумии" на битве с "Шахтером", — оценка авторитетного издания Daily Mail.

    А на 88-ой минуте игры фанаты обеих команд устроили уже совместную акцию. Время выбрали далеко не случайно — оно отсылает к кодовому лозунгу белых нацистов "14/88".

    По сообщениям СМИ, на игре присутствовал инспектор УЕФА, приезжавший проверить готовность Киева к проведению финального матча Лиги чемпионов-2018.

    На фоне борьбы Европы с расизмом

    Какими будут последствия скандала — пока неизвестно, но к "Динамо" и киевлянам могут применить санкции со стороны европейских футбольных органов. Особенно учитывая, что УЕФА активно борется с расизмом в футболе.

    @HooligansTV
    Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

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    А на сайте столичной команды появилась сообщение, что клуб "планирует бескомпромиссно бороться против подобных проявлений нацизма" и уже подал заявление в полицию по факту произошедшего в матче с "Шахтером".

    "Футбольный клуб "Динамо" всегда выступал за соблюдение норм гражданского порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации", — такова позиция клуба.

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