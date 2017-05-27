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    Спорт

    В Киеве игроки "Динамо" раздадут автографы

    (обновлено: )44
    Футболисты подпишут открытки, пообщаются и сфотографируются со своими поклонниками. Также во время автограф-сессии футболисты подпишут фирменный мяч ФК "Динамо" Киев.
    Игроки ФК Динамо (Киев)
    @UEFAcom_ru

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 28 мая, футболисты ФК "Динамо" Киев проведут автограф-сессию в ЦУМе. Об этом сообщает пресс-служба одного из магазинов.

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    Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Артур Рудько и Виталий Буяльский раздадут автографы футбольным болельщикам.

    Во время мероприятия, которое продлится с 18.00 до 20.00, футболисты подпишут открытки, пообщаются и сфотографируются со своими поклонниками, а также ответят на вопросы СМИ. Кроме того, во время автограф-сессии футболисты подпишут фирменный мяч ФК "Динамо" Киев, который будет разыгран в Facebook.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на ОСК "Металлист" завершился центральный матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо". Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян.

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