В Киеве игроки "Динамо" раздадут автографы

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 28 мая, футболисты ФК "Динамо" Киев проведут автограф-сессию в ЦУМе. Об этом сообщает пресс-служба одного из магазинов.

Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Артур Рудько и Виталий Буяльский раздадут автографы футбольным болельщикам.

Во время мероприятия, которое продлится с 18.00 до 20.00, футболисты подпишут открытки, пообщаются и сфотографируются со своими поклонниками, а также ответят на вопросы СМИ. Кроме того, во время автограф-сессии футболисты подпишут фирменный мяч ФК "Динамо" Киев, который будет разыгран в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Харькове на ОСК "Металлист" завершился центральный матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо". Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян.