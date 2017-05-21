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    Спорт

    Киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Заре" в 30-м туре чемпионата Украины

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    Воскресная игра в Киеве завершилась волевой победой "Зари" со счетом 2:1. На гол Николая Морозюка (19-я минута) гости ответили точными ударами Вячеслава Чечера (37) и Денниса Бонавентуре (57).
    Встреча киевского Динамо с луганской Зарей в 30-м туре чемпионата Украины
    ФК Динамо Киев

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Украины.

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    Воскресная игра в Киеве завершилась волевой победой "Зари" со счетом 2:1. На гол Николая Морозюка (19-я минута) гости ответили точными ударами Вячеслава Чечера (37) и Денниса Бонавентуре (57).

    "Динамо" с 61 очком уже обеспечило себе второе место по итогам сезона, далее следует "Заря, в активе которой 48 баллов. Ранее чемпионство досрочно оформил донецкий "Шахтер".

    Следующий матч киевляне проведут 25 мая на выезде против "Шахтера".

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