Киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Заре" в 30-м туре чемпионата Украины

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Украины.

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Воскресная игра в Киеве завершилась волевой победой "Зари" со счетом 2:1. На гол Николая Морозюка (19-я минута) гости ответили точными ударами Вячеслава Чечера (37) и Денниса Бонавентуре (57).

"Динамо" с 61 очком уже обеспечило себе второе место по итогам сезона, далее следует "Заря, в активе которой 48 баллов. Ранее чемпионство досрочно оформил донецкий "Шахтер".

Следующий матч киевляне проведут 25 мая на выезде против "Шахтера".