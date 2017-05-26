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    Киевское "Динамо" в упорной борьбе обыграло резервный состав "Шахтера"

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    Решающий эпизод в игре произошел на 71-й минуте. Антунеш с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Морозюк принял и отпасовал в центр, откуда Ярмоленко точно пробил в ближний угол.
    Встреча киевского Динамо с донецким Шахтером в Харькове
    ФК Динамо Киев

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Харькове на ОСК "Металлист" завершился центральный матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    ФК "Шахтер"
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу

    Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян. Киевляне открыли счет в матче на 20-й минуте. Танковский с Коваленко затеяли перепасовку перед своей штрафной, потеряли мяч и после передачи от Ярмоленко мяч получил Гармаш, который нанес точный удар — 0:1.

    Горняки сравняли счет очень быстро, на 22-й минуте. Алан Патрик приблизился к штрафной Динамо и низом точно пробил в дальний угол — 1:1.

    Во втором тайме киевляне во второй раз вышли вперед на 52-й минуте. Сидорчук в штрафной на приеме обыграл Танковского и игрок "Шахтера" выставил ногу, сбив полузащитника "Динамо". Гол с пенальти забил Андрей Ярмоленко, который развел мяч и голкипера по разным углам. И вновь горняки довольно быстро сравняли счет. После разрезной передачи от Алана Патрика его партнер по команде Дентиньо выскочил один на один с Ковалем, пробросил мяч мимо голкипера и точно пробил по пустым воротам.

    ФК Шахтер Донецк
    Встреча киевского "Динамо" с донецким "Шахтером" в Харькове

    Решающий эпизод в игре произошел на 71-й минуте. Антунеш с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Морозюк принял и отпасовал в центр, откуда Ярмоленко точно пробил в ближний угол. Штурм гоняков в концовке матча результата не дал. Таким образом, "Динамо" за тур до конца чемпионата сократило отрыв от горняков с 18-ти до 15-ти очков — 79 против 64.

    ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

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