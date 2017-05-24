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    Киев

    В центре Киева пройдет "антипогромный" концерт

    (обновлено: )29962
    Ранее участники общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" во главе с активистом Михаилом Ковальчуком угрожали владельцам ресторана ливанской и восточной кухни "Linas Сafe".
    Протесты под Linas Сafe в Киеве
    Facebook Михаила Ковальчука

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В среду на Бессарабке в центре Киева состоится музыкальный концерт в поддержку ливанского заведения "Linas Cafe", закрытия которого ранее потребовали активисты по инициативе одного из руководителей общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" Михаила Ковальчука.

    Так, ранее представители ОО "Национал-патриотическое движение Украины" собрались у ливанского ресторана "Linas Cafe" на Бессарабской площади с требованием закрыть заведение, так как его персонал не говорит на украинском языке. Как утверждают члены движения, ранее сотрудники общепита агрессивно отреагировали на замечание по поводу украинского языка.

    Смотрите также: Толпа националистов пыталась "украинизировать" ливанский ресторан в Киеве

    Музыканты соберутся в среду в поддержку кафе. Начало акции в 18:00.

    Ранее сообщалось, что в поселке под Харьковом убили рома.

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