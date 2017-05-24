В центре Киева пройдет "антипогромный" концерт

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В среду на Бессарабке в центре Киева состоится музыкальный концерт в поддержку ливанского заведения "Linas Cafe", закрытия которого ранее потребовали активисты по инициативе одного из руководителей общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" Михаила Ковальчука.

Так, ранее представители ОО "Национал-патриотическое движение Украины" собрались у ливанского ресторана "Linas Cafe" на Бессарабской площади с требованием закрыть заведение, так как его персонал не говорит на украинском языке. Как утверждают члены движения, ранее сотрудники общепита агрессивно отреагировали на замечание по поводу украинского языка.

Смотрите также: Толпа националистов пыталась "украинизировать" ливанский ресторан в Киеве

Музыканты соберутся в среду в поддержку кафе. Начало акции в 18:00.

Ранее сообщалось, что в поселке под Харьковом убили рома.