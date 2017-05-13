В субботу финал Евровидения будут охранять 10 тыс правоохранителей

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 13 мая, в Киеве во время финала песенного конкурса Евровидение-2017 около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"Сегодня, 13 мая, во время финала Евровидения-2017 правопорядок в столице будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них 3,5 тысячи – непосредственно в районе проведения конкурса", — говорится в сообщении.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

В минувшее воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие конкурса. Финал запланирован на 13 мая.