наверх
13.05.201713:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В субботу финал Евровидения будут охранять 10 тыс правоохранителей

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (58)

    (обновлено: )8
    В полиции сообщили, что во время финала Евровидения-2017 правопорядок в столице будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них 3,5 тысячи – непосредственно в районе проведения конкурса.
    Фан-зона Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 13 мая, в Киеве во время финала песенного конкурса Евровидение-2017 около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Ведущие Евровидения-2017 Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко
    Украинское фото
    Европа увидела "нечто пугающее" в Евровидении-2017

    Читайте также: В Киеве думали-гадали, как развенчать миф о "Великой Победе"

    "Сегодня, 13 мая, во время финала Евровидения-2017 правопорядок в столице будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них 3,5 тысячи – непосредственно в районе проведения конкурса", — говорится в сообщении.

    Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    В минувшее воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие конкурса. Финал запланирован на 13 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Евросоюза и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Фан-зона Евровидения в Киеве
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Марш памяти "Никто не забыт, ничто не забыто"
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев