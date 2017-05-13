Букмекеры назвали нового главного претендента на победу в Евровидении

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры изменили котировки на нескольких участников Евровидения-2017 в Киеве, что привело к изменению фаворита на победу, как свидетельствуют результаты на сайте William Hill.

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Согласно обновленным котировкам букмекерской конторы, главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5.

Второе место у представителя Италии Франческо Габбани, третье — у болгарина Кристиана Костова, на четвертом месте — Бельгия. Замыкает пятерку лидеров, согласно прогнозам букмекеров, Британия.

В субботу в Киеве состоится финал конкурса. По итогам двух полуфиналов право бороться за звание лучшего получили певцы из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.