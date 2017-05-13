Европа увидела "нечто пугающее" в Евровидении-2017

Владимир Матвеев, обозреватель

В то время как официальный Киев чествует с Евровидением-2017 "разнообразие", некоторые западные эксперты и зрители жалуются, что это "шоу", сопровождаемое казусами и скандалами.

"Страны-участницы Евровидения были поражены, когда в 2016 году в Стокгольме выяснилось, что в следующем году песенный конкурс будут проводить на изуродованной кризисами Украине", — пишет обозреватель Нита Макконен в финском издании Ilta Sanomat.

По мнению экспертов и обозревателей, еще перед началом конкурса участники Евровидения-2017, опрошенные DW, выразили сожаление в связи со скандалом на песенном конкурсе, а также желание многих из них выступить вместе с россиянкой Юлии Самойловой, которой Киев запретил въезд в страну.

Конкурс Евровидение-2017 в Киеве стал "жертвой политических распрей", после того как в марте Украина запретила российской участнице въезд в Украину из-за ее выступления в Крыму. Этот запрет участнице международного конкурса Самойловой накалил дискуссии о его значительной политизации.

Как сказал тогда представитель Черногории Славко Калезич, участник Евровидения-2017, "лучше, если бы российская исполнительница получила возможность выступить в Киеве: ведь речь идет о музыке, об искусстве. И политика не должна вмешиваться в искусство", сообщает немецкий ресурс.

Левина, представительница ФРГ на Евровидении-2017, сказала тогда, что ситуация в преддверии конкурса далека от идеальной. В беседе с корреспондентом DW она выразила сожаление, что "политика все-таки оказывает такое влияние на этот музыкальный конкурс".

Помимо этого, Европейский вещательный союз (ЕВС) грозит санкциями Украине и России за нарушения правил участия в конкурсе Евровидение-2017. Об этом стало известно немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. По мнению руководящего комитета ЕВС, украинская сторона нарушила правила проведения конкурса, не допустив в страну участницу из России Юлию Самойлову. Обязанностью принимающей страны является допуск всех без исключения гостей конкурса, пояснил председатель Европейского вещательного союза и оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, заключает немецкий ресурс.

Напомним, в апреле российский "Первый канал" решил не транслировать Евровидение в Киеве из-за отказа украинских властей допустить в страну для участия в конкурсе российскую певицу Юлию Самойлову. Он также отклонил предложения заменить участницу или обеспечить трансляцию ее выступления из Москвы. Украина запретила Самойловой въезд в страну на три года за ее несогласованное с Киевом посещение присоединившегося к России полуострова Крым.

Макконен напоминает, что "в социальных сетях ведутся жесткие обсуждения: организация конкурса хромает, номера хозяйки в перерывах между выступлениями участников глупее, чем обычно. Да, это правда. В этом году уровень Евровидения немного слабее, чем обычно", пишет Ilta Sanomat.

Так, зритель под ником Карес, гость (Швеция, Lidingö), 10 мая написал: "Где таких ведущих откопaли? Шутки у них дурацкие, и английский ужасный для TV!".

"Никто не умеет петь! Как их выбирали! Грузинка пела хорошо и оставили за бортом! Смешно просто! Вообще никакой музыки!" — пишет Михаил (Франция, Compiègne) в среду, 10 мая.

Журналист Макконен отмечает: "Да, это правда: отборочные этапы Евровидения проводятся не на том уровне, как в прошлые годы — в Стокгольме или Копенгагене".

В частности, победительнице прошлогоднего Евровидения в Стокгольме Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения-2017 в Киеве.

В день второго полуфинала вдруг СМИ стали тиражировать тот факт, что один из участников, представляющий на конкурсе Болгарию, оказывается, тоже посещал Крым. Кристин Костов выступал 1 июня 2014-го в Артеке, однако СБ Украины впустила его в страну.

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Представитель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) высказала ранее RFE/RL мнение, что власти скорее разыграли "шоу" для публики и международных партнёров.

Кроме того, с Евровидением, вероятно, будет еще разбираться юрист, поскольку на конкурсе Евровидение-2017 Карлсона "превратили в сумасшедшего сталкера". О том, что Карлсон появится в полуфинале музыкального конкурса, организаторы компании Saltkråkan AB не сообщали.

"Мы своего разрешения не давали, не одобряли и не знали об этом, — сказал Улле Нюман, директор этой компании, журналисту раздела Nöjesbladet газеты Aftonbladet и продолжает, — мы собираемся обсудить этот вопрос с нашим адвокатом в России, чтобы разобраться, что делать дальше. Посмотрим", пишет Aftonbladet.

Так, в четверг в полуфинале конкурса Евровидение-2017 появился персонаж, представляющий Карлсона из книги "Малыш и Карлсон". В записанном заранее скетче "он изображает сумасшедшего сталкера, который преследует украинского артиста Верку Сердючку".

Между тем, компания Saltkråkan AB владеет и распоряжается правами на произведения Астрид Линдгрен. На своем сайте они четко пишут, что запрещают "наряжаться в Пеппи Длинный чулок или других персонажей Астрид Линдгрен в общественном контексте".

"Если персонажей будут выдергивать из их миров, есть риск, что интерес людей пропадет, а книги утратят свою магию. Ведь Карлсон живет на крыше одной из улиц Стокгольма, а Малыш живет в квартире снизу. Он создавался не для того, чтобы летать на шоу Евровидения в Украине. Он куда-то не туда залетел, так сказать", — подытоживает Улле Нюман.

Согласно шведскому изданию, Nöjesbladet обратилась в Европейский вещательный союз за комментарием.

Макконен также напоминает, что "согласно правилам Евровидения, петь о политике на сцене запрещено. Правила, тем не менее, уже на протяжении многих лет так или иначе обходят", пишет Ilta Sanomat.

В заключение автор отмечает, что основной претендент на победу в 2017 году — "представитель Италии Франческо Габбиани с гориллой". Макконен подчеркивает, что слова песни серьезны: в частности, "в песне поется о том, что все люди, в конечном счете, находятся только во власти переживаний, как и обезьяны".

Как пишет Ilta Sanomat, "наверное, если это действительно так, то Габбиани станет победителем в этом году".