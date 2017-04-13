Киев задействует 7 тыс видеокамер для безопасности на Евровидении

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Власти Киева планируют задействовать около 7 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе частной инфраструктуры, для обеспечения безопасности во время конкурса Евровидение-2017, заявил в четверг директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

Ранее первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что правоохранительные органы Украины готовы к любым форс-мажорным ситуациям во время проведения песенного конкурса в Киеве. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что во время проведения конкурса в столице будут задействованы до 10 тысяч правоохранителей.

"На базе городского дата-центра у нас развернута система видеонаблюдения, которая дает возможность подключить до 11 тысяч камер…На данный момент у нас установлены около 4 тысяч видеокамер…Мы проводим работу, чтобы подключить к нашей системе посторонние камеры, которые находятся, например, на торговых центрах, аптеках, банках и других частных учреждениях. Около 7 тысяч камер будут наблюдать за ситуацией", — заявил Назаров на пресс-конференции.

По его словам, всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных камер. На главной локации — Международном выставочном центре будут установлены 115 камер видеонаблюдения. Также камеры будут установлены на мостах, школах, детсадах, театрах, центральных улицах города.

Кроме того, по его словам, аналитики тестируют систему видеоаналитики, с помощью которой операторы смогут определять опасность на объектах.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.