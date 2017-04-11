Фотоитоги 11 апреля: протесты у Рады, Львов утопает в мусоре и Евровидение в Киеве

В Киеве возле Верховной Рады проходил пикет против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявили, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих. 40-часовая рабочая неделя отменяется, и работодатели могут вынуждать работать сотрудников предприятия сверх нормы за ту же зарплату. Отсутствует четкий механизм ответственности работодателя за нарушение трудовых прав работника и профсоюза. В результате акции протеста была частично перекрыта улица Грушевского.

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В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Он обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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В Киеве полным ходом монтируется сцена и зрительный зал главной арены Ервовидения 2017. Одним из первых фотографии опубликовал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. "Показали нашим и иностранным медиа подготовку главной арены Ервовидения 2017: работы идут полным ходом, монтаж в разгаре, график выдерживается", — написал Кириленко в своем Twitter. Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.

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