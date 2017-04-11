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    Фотоленты

    Фотоитоги 11 апреля: протесты у Рады, Львов утопает в мусоре и Евровидение в Киеве

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (577)

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    Пикет против изменений в трудовом кодексе
    Мусор на улицах Львова
    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    Прощание с Евгением Евтушенко
    В историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр почтили память узников нацистских концлагерей.
    В аэропорту Борисполь встретили чемпиона мира по боксу Александра Усика
    Пикет против изменений в трудовом кодексе
    Пикет против изменений в Трудовом кодексе у Верховной Рады.
    РИА Новости Украина
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова.
    Украинское фото
    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве.
    УНИАН
    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Встреча глав МИД G7 в Лукке.
    Vincenzo PINTO / AFP
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв.
    twitter.com/RudawEnglish
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар.
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Прощание с летчиком-космонавтом Георгием Гречко
    На церемонии прощания с летчиком-космонавтом Георгием Гречко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Евгением Евтушенко
    Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр почтили память узников нацистских концлагерей.
    В историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" почтили память узников нацистских концлагерей.
    УНИАН
    В аэропорту Борисполь встретили чемпиона мира по боксу Александра Усика
    В аэропорту Борисполь встретили чемпиона мира по боксу Александра Усика.
    Украинское фото

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    Пикет против изменений в Трудовом кодексе у Верховной Рады.

    В Киеве возле Верховной Рады проходил пикет против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявили, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих. 40-часовая рабочая неделя отменяется, и работодатели могут вынуждать работать сотрудников предприятия сверх нормы за ту же зарплату. Отсутствует четкий механизм ответственности работодателя за нарушение трудовых прав работника и профсоюза. В результате акции протеста была частично перекрыта улица Грушевского.

    Смотрите также: "Правый сектор" и ЛГБТ активисты протестовали против изменений в Трудовом кодексе

    В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Он обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

    Смотрите также: Прогулка по Львову, утопающему в мусоре

    В Киеве полным ходом монтируется сцена и зрительный зал главной арены Ервовидения 2017. Одним из первых фотографии опубликовал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. "Показали нашим и иностранным медиа подготовку главной арены Ервовидения 2017: работы идут полным ходом, монтаж в разгаре, график выдерживается", — написал Кириленко в своем Twitter. Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.

    Смотрите также: Как монтируется главная сцена Евровидения-2017 в Киеве

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