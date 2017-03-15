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    На Майдане в Киеве начали формировать группы для поездки в Донбасс

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    Организаторы вече в центре столицы, среди которых много представителей праворадикальных организаций, призвали граждан выходить на митинги и акции протеста, а также ехать в Донбасс в поддержку торговой блокады.
    Вече в поддержку торговой блокады в Донбассе
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Организаторы вече в поддержку торговой блокады с самопровозглашенными ЛДНР, которое состоялось накануне вечером на Майдане Незалежности в Киеве, начали собирать желающих ехать в Донбасс.

    Владимир Парасюк на блокпосту близ Краматорска
    Скриншот Facebook Евгений Шевченко
    Полиция открыла огонь, чтобы остановить колонну во главе с Парасюком

    Также организаторы призвали граждан выходить на митинги и акции протеста.

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    "Среди участников митинга много праворадикальных организаций – в частности, ОУН, "Белый молот", "Черная стрела" и другие. Немало присутствующих молодых людей закрыли свои лица балаклавами. Журналистам они сначала объясняли, что простудились или же греются из-за прохладной погоды, но впоследствии один из участников признался, что опасается репрессий со стороны власти", — сообщает ТСН.

    Напомним, 14 марта в центре Киева прошло вече в поддержку блокады торговли с неконтролируемыми территориями Донецкой и Луганской области. В мероприятии приняли участие около 150 человек.

    Как сообщалось, во время митинга на Майдане группа протестующих забросала отделение "Альфа-Банка" на Крещатике камнями. 

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