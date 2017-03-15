На Майдане в Киеве начали формировать группы для поездки в Донбасс

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Организаторы вече в поддержку торговой блокады с самопровозглашенными ЛДНР, которое состоялось накануне вечером на Майдане Незалежности в Киеве, начали собирать желающих ехать в Донбасс.

Также организаторы призвали граждан выходить на митинги и акции протеста.

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"Среди участников митинга много праворадикальных организаций – в частности, ОУН, "Белый молот", "Черная стрела" и другие. Немало присутствующих молодых людей закрыли свои лица балаклавами. Журналистам они сначала объясняли, что простудились или же греются из-за прохладной погоды, но впоследствии один из участников признался, что опасается репрессий со стороны власти", — сообщает ТСН.

Напомним, 14 марта в центре Киева прошло вече в поддержку блокады торговли с неконтролируемыми территориями Донецкой и Луганской области. В мероприятии приняли участие около 150 человек.

Как сообщалось, во время митинга на Майдане группа протестующих забросала отделение "Альфа-Банка" на Крещатике камнями.