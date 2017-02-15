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    В Киеве полиция перейдет на усиленный вариант несения службы

    (обновлено: )54302
    Как отмечается, полиция планирует превентивные меры: осуществлять проверку документов, осмотр вещей, а при необходимости – ограничивать доступ на отдельные участки.
    Центр Киева под усиленной охраной правоохранителей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Киеве полиция усилит меры по охране правопорядка в рамках дней памяти Героев Небесной сотни 18-22 февраля. На улицах Киева в эти дни будут дежурить около 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

    "Полиция планирует превентивные меры: осуществлять проверку документов, осмотр вещей, а при необходимости – ограничивать доступ на отдельные участки", — сказано в сообщении.

    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Три года позора "Майдана иностранных дел"

    Также сообщается, что при необходимости в других регионах Украины 18-22 февраля будут работать оперативные штабы, в которые войдут представители полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, а также местной власти.

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    Правоохранители обратились к организаторам и участникам массовых мероприятий с пониманием отнестись к мерам по обеспечению порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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