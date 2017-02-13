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    Протесты против полицейского насилия во Франции

    18
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Участник акции протеста против полицейского насилия в Бобиньи, пригороде Парижа, держит плакат с изображением Амина Бентунси, убитого полицейским в 2012 году (протест возник из-за действий полицейских при задержании молодого человека по имени Тео).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Автомобиль горит на улице Бобиньи, пригорода Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Сотрудники полиции в Бобиньи, пригороде Парижа, во время беспорядков после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    На улице Бобиньи, пригорода Парижа, после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    На улице Бобиньи, пригорода Парижа, после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Пожарные тушат мусорные контейнеры, подожженные в ходе беспорядков после акции протеста против полицейского насилия в Бобиньи, пригороде Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    На улице Бобиньи, пригорода Парижа, во время акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    У станции метро "Бобиньи - Пабло Пикассо" в Бобиньи, пригороде Парижа, во время беспорядков после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Сотрудник полиции у станции метро "Бобиньи - Пабло Пикассо" в Бобиньи, пригороде Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Люди у станции метро "Бобиньи - Пабло Пикассо" в Бобиньи, пригороде Парижа во время беспорядков после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Автомобиль горит на улице Бобиньи, пригорода Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Участники акции протеста против полицейского насилия в Бобиньи, пригороде Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Участники акции протеста против полицейского насилия в Бобиньи, пригороде Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Полицейские на улице Бобиньи, пригорода Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    На улице Бобиньи, пригорода Парижа, после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Автомобиль горит в Бобиньи, пригороде Парижа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    У станции метро "Бобиньи - Пабло Пикассо" в Бобиньи, пригороде Парижа, во время беспорядков после акции протеста против полицейского насилия.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участник акции протеста против полицейского насилия в Бобиньи, пригороде Парижа, держит плакат с изображением Амина Бентунси, убитого полицейским в 2012 году (протест возник из-за действий полицейских при задержании молодого человека по имени Тео).

    Полиция задержала 37 человек после протестов в пригороде Парижа из-за действий полицейских при задержании молодого человека по имени Тео, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции.

    Ранее сообщалось, что в субботу порядка 2 тысяч участников протеста вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Протестующие держали в руках плакаты в надписями "Полиция убивает невинных людей" и "Полицейское изнасилование". Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

    По данным радиостанции, задержания проводились в департаменте Сен-Сен-Дени. Административный центр департамента — город Бобиньи. В результате протестов незначительно пострадал один полицейский. Как сообщил источник в полиции, после завершения протестов в Бобиньи в городе и в соседних коммунах сообщалось об отдельных инцидентах.

    Смотрите также: Во Франции акция "против насилия" обернулась погромами

    Ранее сообщалось, что протестующие бросали в сотрудников полиции и в здания различные предметы. Как сообщили в полицейской префектуре, всего в ходе беспорядков подожжены четыре машины, повреждены два магазина и автобусная остановка. Кроме того, подверглись атаке два автомобиля СМИ. По данным полиции, этим занимались несколько сотен протестующих.

    Гнев жителей департамента вызвал инцидент, произошедший на прошлой неделе в Оне-су-Буа. Тогда полицейские остановили на улице молодого человека 22 лет, якобы выкрикнувшего кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими. Во время задержания молодого человека полицейские применили силу, избивая его дубинками. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

    В минувшее воскресенье одному из полицейских, проявивших жестокость, предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.

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