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    Киев

    В Киеве 6 тыс полицейских будут дежурить во время чествования погибших в 2014 г

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    Для обеспечения порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов. В их состав войдут представители полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по ЧС, а также местной власти.
    Полиция Киева
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Во время мероприятий в честь погибших в ходе беспорядков в 2014 году в Киеве полиция перейдет на усиленный режим работы, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Отмечается, что в столице будут дежурить более 6 тысяч правоохранителей.

    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Три года позора "Майдана иностранных дел"

    По данным полиции, согласно указу президента Петра Порошенко, с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия в честь погибших во время акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.

    Для обеспечения порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов. В их состав войдут представители полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по ЧС, а также местной власти.

    "В Киеве на службу выйдут более 6 тысяч правоохранителей. Полиция планирует принимать превентивные меры – осуществлять проверку документов, досмотр вещей, а при необходимости – ограничивать доступ на отдельные участки", — говорится в сообщении полиции.

    Правоохранители обратились к организаторам и участникам массовых мероприятий с пониманием отнестись к мерам по обеспечению порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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