В Киеве 6 тыс полицейских будут дежурить во время чествования погибших в 2014 г

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Во время мероприятий в честь погибших в ходе беспорядков в 2014 году в Киеве полиция перейдет на усиленный режим работы, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в столице будут дежурить более 6 тысяч правоохранителей.

По данным полиции, согласно указу президента Петра Порошенко, с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия в честь погибших во время акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.

Для обеспечения порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов. В их состав войдут представители полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по ЧС, а также местной власти.

"В Киеве на службу выйдут более 6 тысяч правоохранителей. Полиция планирует принимать превентивные меры – осуществлять проверку документов, досмотр вещей, а при необходимости – ограничивать доступ на отдельные участки", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители обратились к организаторам и участникам массовых мероприятий с пониманием отнестись к мерам по обеспечению порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.