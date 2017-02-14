Три года позора "Майдана иностранных дел"

Василий Стоякин, обозреватель

Понятно, что внешняя политика государства определяется не столько МИДом, сколько президентом. И, нередко, рекомендации МИДа при формировании внешней политики не учитываются. Но, в нашем случае, не мешает помнить, что президент: а) имеет профильное дипломатическое образование; б) в прошлом возглавлял МИД; в) нынешний глава министерства – один из немногих людей, которых можно с уверенностью назвать членом команды президента.

Так что "Майдан иностранных дел" – обобщенная характеристика внешней политики современной Украины, которая формируется исходя не из потребностей государства и общества, а из идеологических схем, положенных в основу пропаганды.

Итак, каковы же успехи украинской дипломатии? Главный успех – подписание соглашения об ассоциации в той формулировке, которая самим ЕС была уже сочтена невыгодной для Украины, и относительно которой начался торг. Кстати, полностью оно до сих пор не ратифицировано, а ЕС, кажется, пришел к консенсусу, что, в случае с Украиной, ассоциация не является даже первым шагом к полноценному членству. Через некоторое время уже и в команде победителей появилось ощущение, что евроинтеграция происходит как-то не так… В общем, самая даже эпичная "перемога" обернулась "зрадой".

Получение безвизового режима, мягко говоря, затянулось и новости относительно скорого его введения никакого отклика в народных массах не вызывают.

Перечень поражений значительно больше. За три года Майдан иностранных дел успел испортить отношения с:

1. Россией

Справедливости ради надо отметить, что успех Майдана тут незначителен по трем причинам:

Во-первых, современное украинское государство изначально базировалось на отстройке от России (помните – "Украина – не Россия"?), потому конфликт был функцией времени. Причем совершенно независимо от текущей внешней политики самой РФ.

Во-вторых, роль постмайданной Украины в глобальной политике как раз и состояла в том, чтобы стать агрессивным раздражителем для России (раз уж Грузия в этом качестве провалилась). Ключевой точкой противостояния должен был стать Крым. По косвенным данным там планировался масштабный межнациональный и межгосударственный конфликт, но даже в минимальном его формате напряжение должно было возникнуть нешуточное – при новой власти российский флот обязательно должен был быть выведен в 2017 году…

В-третьих, конфликт с Россией остается уж очень гибридным – война не объявлена, военное положение не введено, блокируются только украинские территории… А украинская армия по-прежнему ездит на российской солярке которую заливают в российские же двигатели (получаемые, например, через Молдову).

2. США РИА Новости Украина Евгений Котенко Языковые "патриоты" погубят Украину

Тут целый комплекс претензий, возникших еще при прошлой администрации. Украина не удовлетворила пожелания американских хозяев ни в проведении реформ (читай – в зачистке территории для транснациональных корпораций), ни в борьбе с коррупцией (читай – в уничтожении национального крупного капитала), ни во внешней политики (читай – во втягивании России в войну).

Ну а при новой администрации прибавилось еще оскорбленное достоинство Дональда Трампа. Мало того, что Украина эффективно вмешалась в избирательную кампанию на стороне Клинтон, так еще и после вступления в должность продолжала создавать проблемы. Непонятно только, как скоро и в каких формах Дональд нанесет ответный удар.

3. Израилем

Украина проголосовала за антиизраильскую резолюцию в ООН. Вообще большой беды в этом нет, ведь выполнялось пожелание более старшего партнера – США. Но даже это пожелание можно было выполнить более аккуратно.

Кроме всего, Украина покрывает участников разного рода антисемитских выходок и профашистских формирований (Белецкий у нас – депутат).

4. Германией

Во-первых, Украина интенсивно стучится во все структуры ЕС и требует безвизового режима, преизрядно всех достав своим попрошайничеством. Это в ситуации, когда Великобритания выходит из ЕС, а Германии уже надоело одновременно подкармливать и считаться со странами Восточной Европы.

Во-вторых, Меркель взялась играть в примирителя и влезла в Минский процесс в качестве представителя США. За ходом процесса могут наблюдать все желающие. Спасает авторитет Меркель только антироссийская пропаганда, которая скрывает от общественности то, что канцлерин не может заставить Порошенко что-то исполнять.

По той же причине проблемными являются отношения с Францией – другим членом минского и нормандского форматов.

В-третьих, украинская сторона не нашла ничего лучше, чем оказывать давление (!) на Германию. То Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний немецкого посла разрисует кусок Берлинской стены, то Генконсул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что его ведомство осуждает проявления неуважения со стороны фанатов "Баварии" в адрес украинского игрока Романа Зозули и в адрес "всех патриотов Украины" (особый цинизм ситуации видится ему в связи с тем, что именно в Баварии зародился немецкий фашизм – похоже, Зозулю и других "патриотов" там должны были на руках носить…).

5. Нидерландами

Тут все понятно – пресловутый референдум об украинской евроассоциации, который принял отнюдь не проукраинское решение, не смотря на целый десант украинских политиков и активистов. Справедливости ради надо сказать, что на официальном уровне конфликта не возникло. В немалой степени потому, что руководство Нидерландов было за утверждение соглашения об ассоциации.

6. Польшей Twitter Петра Порошенко Украина - Польша: дружбу раскололи воля или смерть

Отношения с Польшей начали интенсивно портиться еще при Ющенко, благодаря героизации УПА, Шухевича и Бандеры. При нынешней власти процесс даже ускорился.

Это при том, что объективных причин для конфликта нет, более того – иногда Киев совершенно сознательно и во вред себе играет на стороне Варшавы. Например, когда между Россией и Польшей возник конфликт из-за транзитных перевозок, украинские "активисты" очень своевременно начали блокировать российские грузовики, чем усилии переговорную позицию Польши. При этом Польша с Россией договорилась, а вот Украине пришлось столкнуться с ответными санкциями.

7. Молдовой

Украина довольно резко отреагировала на заявления Игоря Додона о Крыме, когда он был еще кандидатом – МИД выразил "непонимание" этой позиции, а в Раде даже предложили объявить политика персоной нон-грата. Тоже, в общем, попытка оказать влияние на результаты выборов и тоже неудачная.

8. Венгрией

МИД Венгрии выразил обеспокоенность законопроектом о государственном языке, который, фактически, отменял действие конвенции о региональных и миноритарных языках, что ограничивает права венгров Закарпатья.

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9. Беларусью

Скандал с Жаданом, который украинская сторона раздула и вынудила белорусскую сторону отменить запрет на въезд. Нельзя было ставить Бацьку в позицию слабой стороны, и нельзя было подыгрывать России в конфликте (пусть даже и чисто медийном) вокруг пограничного контроля.

По ситуации на сегодня из соседних стран не охвачены конфликтным потенциалом только Словакия и Румыния. Однако, к Словакии периодически выдвигают претензии по поводу объемов газового транзита и даже о статусе русинского меньшинства (хорошо хоть не на официальном уровне, хотя официально Украина существования русинов не признает). К Румынии особых претензий нет в основном потому, что Румыния – наступающая сторона. Это единственное государство, которое сейчас имеет территориальные претензии к Украине, хотя официально их и не выдвигала.

В общем, на протяжении трех лет внешняя политика сводилась к построению вокруг Украины кольца если не враждебных, то уж точно обиженных государств. И определенные успехи в этом направлении достигнуты – во всяком случае, словосочетание "усталость от Украины" обрело новую жизнь.