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    Политика

    Для расследования дел Майдана нет политической воли Порошенко - эксперт

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (471)

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    Политолог Кирилл Молчанов в эфире ГС заявил, что исключительно во власти президента повлиять на прогресс расследования дел Генпрокуратурой.
    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство старшего следователя Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление заочного досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева. Последнего подозревают в незаконных действиях на своем посту, в частности, в исполнении противоправных указаний Виктора Януковича о разгоне участников Евромайдана.

    Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне. Видео.
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне

    Комментируя действия суда, политолог Кирилл Молчанов заявил, что Генпрокуратура не расследует дела, а морочит обществу голову. Кто может повлиять на процесс, эксперт разъяснил в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "На сегодня это исключительно президент (Петр Порошенко — ред.), потому что Юрий Луценко (генпрокурор Украины — ред.) — это его верный друг и товарищ… Я считаю, что ситуация, все карты — в руках президента, если бы у него было желание, если бы у него была политическая воля, то все дела давно были бы расследованы, просто нет мотивов для того, чтобы был конец и край этой эпопее", — считает Молчанов.

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    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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