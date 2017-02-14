В центре Киева произошел подземный взрыв: есть пострадавшие

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Короленковской недалеко от планетария произошел подземный взрыв. Двое прохожих получили травмы, сообщает Магнолия ТВ.

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"Еще несколько минут назад двое людей спокойно шли вдоль улицы Короленковская, что на правом берегу Киева… Прямо под ногами прохожих раздался мощный взрыв. Из-под земли вылетел столб огня. По словам свидетелей, одежда мужчин моментально воспламенилась", — говорится в публикации.

На месте работают газовики. Причина взрыва выясняется.

Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области сообщала, что во Львове в жилом доме произошел взрыв. Взрыв прогремел на улице Выговского.