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    Киев

    В центре Киева произошел подземный взрыв: есть пострадавшие

    (обновлено: )62601
    Очевидцы рассказывают, что когда двое мужчин шли по тротуару, под землей произошел взрыв. У пешеходов, которые оказались в эпицентре события, обгорела одежда.
    Подземный взрыв в центре Киева
    magnolia-tv.com

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Короленковской недалеко от планетария произошел подземный взрыв. Двое прохожих получили травмы, сообщает Магнолия ТВ.

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    "Еще несколько минут назад двое людей спокойно шли вдоль улицы Короленковская, что на правом берегу Киева… Прямо под ногами прохожих раздался мощный взрыв. Из-под земли вылетел столб огня. По словам свидетелей, одежда мужчин моментально воспламенилась", — говорится в публикации.

    На месте работают газовики. Причина взрыва выясняется.

    Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области сообщала, что во Львове в жилом доме произошел взрыв. Взрыв прогремел на улице Выговского.

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