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    При взрыве на шахте в КНР погибли 8 человек

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    Согласно данным, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела восьми шахтеров, судьба еще трех горняков по-прежнему неизвестна. Ведется расследование случившегося, устанавливается причина взрыва.
    Шахтеры
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В результате взрыва на угольной шахте в провинции Хунань на юго-востоке КНР погибли восемь горняков, сообщает во вторник государственное управление по надзору за безопасностью на производстве.

    Инцидент произошел ночью на шахте в уезде Ляньюань городского округа Лоуди. В момент взрыва под землей находились 29 шахтеров, 18 из них смогли выбраться на поверхность, пострадал один горняк.

    По данным госуправления, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела восьми шахтеров, судьба еще трех горняков по-прежнему неизвестна.

    На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Ведется расследование случившегося, устанавливается причина взрыва.

    Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.

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