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    Пожары в Киеве: сети не выдерживают нагрузки современной техникой - Голубенко

    (обновлено: )10210
    Что послужило причиной массовых пожаров в столице в минувшие выходные, проанализировал в эфире Голоса Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В выходные в столице случились три крупных пожара: в ночь на субботу в автобусном парке сгорело три автобуса, столько же машин повреждены. Второй пожар случился утром в субботу на радиорынке, когда загорелся киоск с техникой на Караваевых дачах, а третий — в воскресенье на Бессарабском рынке, где горел трансформатор в подвале. Пожарные долго не могли начать работу, поскольку ждали, пока приедут специалисты "Киевэнерго" и отключат напряжение.

    Пожар в частном строении
    RIA News Алексей Петров | Перейти в фотобанк
    Эксперт о причинах выросшей статистики пожаров в Киеве

    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал, что могло послужить причиной пожаров.

    "Проблема не столько в изношенности электросетей… сечение проводов намного тоньше, чем необходимо для того, чтобы передать необходимое количество потребителям. Получается, что трансформатор рассчитан на одно количество энергии в единицу времени, на самом деле, есть пиковые нагрузки, когда люди за счет техники новой, современной, выбирают намного больше", — отметил Голубенко.

    Он уточнил, что люди подключают различного рода самодельные отопительные приборы, индукционные плиты, кондиционеры, бойлеры.

    "Все это не рассчитано на те сети, которые заходят в конкретный дом, квартиру, и ложится нагрузкой на трансформаторы. И соответственно, в результате мы получаем вот такую беду", — добавил эксперт.

    Смотрите также — Бовсуновская: жилые дома возводят с нарушением пожарных и санитарных норм

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