Пожары в Киеве: сети не выдерживают нагрузки современной техникой - Голубенко

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В выходные в столице случились три крупных пожара: в ночь на субботу в автобусном парке сгорело три автобуса, столько же машин повреждены. Второй пожар случился утром в субботу на радиорынке, когда загорелся киоск с техникой на Караваевых дачах, а третий — в воскресенье на Бессарабском рынке, где горел трансформатор в подвале. Пожарные долго не могли начать работу, поскольку ждали, пока приедут специалисты "Киевэнерго" и отключат напряжение.

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал, что могло послужить причиной пожаров.

"Проблема не столько в изношенности электросетей… сечение проводов намного тоньше, чем необходимо для того, чтобы передать необходимое количество потребителям. Получается, что трансформатор рассчитан на одно количество энергии в единицу времени, на самом деле, есть пиковые нагрузки, когда люди за счет техники новой, современной, выбирают намного больше", — отметил Голубенко.

Он уточнил, что люди подключают различного рода самодельные отопительные приборы, индукционные плиты, кондиционеры, бойлеры.

"Все это не рассчитано на те сети, которые заходят в конкретный дом, квартиру, и ложится нагрузкой на трансформаторы. И соответственно, в результате мы получаем вот такую беду", — добавил эксперт.

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