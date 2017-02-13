Эксперт о причинах выросшей статистики пожаров в Киеве

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В столице произошли три крупных пожара. В ночь на 11 февраля горел автобусный парк. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже в два часа ночи огонь удалось потушить. Люди не пострадали — сгорели три автобуса, столько же машин, но их можно отремонтировать.

Второй пожар произошел утром 11 февраля на радиорынке: загорелся киоск с техникой на Караваевых дачах. По словам очевидцев, пламя охватило его очень быстро. Работники, уже приехав на работу, обнаружили горящий киоск. Через какое-то время приехали пожарные, залили все водой. В соцсетях пользователи пишут о том, что это был поджог.

Третий большой пожар произошел 12 февраля на Бессарабском рынке. Горел трансформатор в подвале. Пожарные долго не могли начать работу, поскольку ждали, пока приедут специалисты "Киевэнерго" и отключат напряжение.

О причинах пожаров в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

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Каковы причины пожаров в столице?

— У нас зима и довольно холодно, и это пожары, связанные с тем, что проводка не выдерживает. Это довольно-таки частое явление, потому что люди греются, включают отопительные приборы, не всегда те сети, которые у нас есть, выдерживают такое напряжение. И не забываем, что вообще большинство сетей строились в советское время, закладывались совсем другие нормативы и совсем другие приборы. Сейчас люди покупают более мощные, которые не рассчитаны вообще на нашу проводку.

Насколько состояние электросетей критично? Возможно ли что-то с этим сделать?

— Проблема не столько в изношенности этих сетей. Естественно, они имеют срок службы, в каждом случае он свой. Условно говоря, сечение проводов намного тоньше, чем необходимо, чтобы передать необходимое количество потребителям. Получается, что трансформатор рассчитан на одно количество энергии в единицу времени, есть пиковые нагрузки, когда люди за счет техники новой, современной, выбирают намного больше. Естественно, что никто не меняет у нас сети, у нас нет рынка электроэнергии как такового, у нас есть монополист, не заинтересованный в том, чтобы эти сети менять. В Европе существует несколько компаний, которые заинтересованы в качественных сетях и доставке услуг, чтобы заключали договора именно с ними. У нас же эта ситуация стоит на месте и повода для развития всех этих сетей, возможностей улучшить, подать более качественную услугу, более качественную электроэнергию, у нас нет.

А есть ли какая-то ответственность на случай, если возникает короткое замыкание из-за перегрузки в сети и начинается возгорание?

— Конечно же, ответственность есть. Вопрос состоит в том, что когда происходит такая ситуация, то очень трудно доказать виновность конкретного лица. То есть, естественно, все сети поделены и за каждый участок есть ответственная компания, ответственное лицо. Есть участок сети, за который непосредственно несет ответственность сам потребитель. Доказать, что человек пользовался приборами, превышающими намного возможности его сети, довольно-таки сложно. Были они включены, не были — мы привыкли, когда отопление очень дорогое, что люди ищут какие-то альтернативы. Подключают различного рода самодельные приборы отопительные, потом есть индукционные плиты, которые имеют большую нагрузку, требуют большого количества энергии, чтобы быстро подогревать.

Люди поставили уже определенное количество кондиционеров, ставят бойлеры на горячую воду, чтобы удешевить, либо она не соответствует тому качеству, а люди не хотят платить за воздух. Соответственно, это все не рассчитано на те сети, которые заходят в конкретный дом, квартиру, все это ложится нагрузкой на трансформаторы. И в результате мы получаем такую беду. А к этому надо еще добавить, что не всегда в надлежащем состоянии находится автоматы, которые должны защищать при определенных моментах, в трансформаторах или в зданиях. Зачастую для ЖЭКов просто этого дорогое удовольствие — его поменять, и часто начинают подключать напрямую, ставить различного рода "жучки" и т.д., чтобы не менять. В результате мы видим такие вот последствия.

За ненадлежащее состояние автоматики, прямые подключения или подключения с "жучками" кто должен нести ответственность?

— Естественно, что должны отвечать. Если это зона ответственности, условно говоря, "Киевэнерго", тогда представители и ответственные лица этой компании должны за это отвечать. Но это в теории. То же самое касается ЖЭКов. Если дом находится на балансе у ЖЭКа, а в электрощитовой беспорядок, висят, как сами же электрики говорят, "сопли" из проводов, тогда должно отвечать лицо в самом ЖЭКе. Но это в теории. Практически же я не помню, чтобы кто-то конкретно из работников понес ответственность, кроме каких-то штрафов, в результате плановой или внеплановой проверки "Держенергонагляда".

Влияет ли на повышение пожарной угрозы тот факт, что пока у нас продолжается мораторий на проверки представителей бизнеса? РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие у Кабмина требуют равноправия между ЖЭКами и ОСМД

— Как показывает практика, никакой взаимозависимости от моратория на проверки и такими несчастными случаями нет. А стоимость содержания этих структур все равно ложится на наши с вами плечи. В нашей стране, которая имеет очень много коррупциогенных факторов, как правило эти проверки не приводят к улучшению безопасности. За то время, пока был мораторий, количество таких несчастных случаев не уменьшилось и не увеличилось, оно осталось примерно на том же уровне. И третий момент: не всегда можно проверить конкретную ситуацию. Я думаю, что происшествия на рынках были связаны с использованием какого-либо оборудования, таймеров или еще чего-то, чтобы включить отопительные приборы к приходу, условно говоря, людей на свои рабочие места.

Для того, чтобы сэкономить, люди используют различного рода таймеры. Если необходимо, к примеру, чтобы в воскресенье с утра было тепло, то выставляют время — и по такому-то времени отопительные приборы за полчаса, за час включаются, начинают подогревать, люди приходят на работу уже в теплое помещение, чтобы не ждать. Опять же, это все связано больше с нашими тарифами, удорожанием, и сейчас офисные помещения очень часто используют такую возможность, как отключать приборы вообще на выходные, чтобы по таймеру их потом включить к утру. Или использовать более дешевый ночной тариф, когда всю ночь приборы работают, накапливают тепло, а после этого днем потом они не используют электроэнергию, которая в два раза дороже.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко и глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире "ГС" прокомментировали пожар на Чоколовском бульваре в Киеве и пояснили, почему электросети не выдерживают нагрузку.

