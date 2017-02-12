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    Киев

    На Бессарабском рынке не могут потушить пожар - СМИ

    (обновлено: )20211
    Согласно информации, как только "Киевэнерго" отключит напряжение, пожар ликвидируют. Огонь пока не перекинулся на другие помещения. Вместе с тем на месте работают семь единиц техники и 30 спасателей.
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Пожарные больше часа не могут приступить к тушению трансформатора в подвальном помещении на Бессарабском рынке в Киеве из-за высокого напряжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя киевского управления ГСЧС Александр Макушенко.

    Пожар на радиорынке в Киеве
    Канал "Типичная Соломенка" в Youtube
    Пожар на радиорынке в Киеве

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    "В 15.41 к нам поступил вызов, что в подвальном помещении горит трансформатор. Наши не приступают к тушению пожара, так как там большое напряжение. Ждут "Киевэнерго", — приводятся слова Макушенко.

    По его словам, как только "Киевэнерго" отключит напряжение, пожар ликвидируют.

    По данным Макушенко, огонь пока не перекинулся на другие помещения. Вместе с тем на месте работают семь единиц техники и 30 спасателей.

    Ранее сообщалось, что в столице на Бессарабском рынке вспыхнул пожар, горит подвальное помещение. "Евразию" и весь подъезд эвакуировали. 

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