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    Пожар на радиорынке в Киеве

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    В субботу в Киеве горел радиорынок, сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко в эфире "112 Украина".
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    "В 9:41 в ГУ ГосЧС поступило сообщение, что в одном из торговых павильонов на радиорынке произошло возгорание. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Своими действиями они предотвратили распространение огня на расположенные рядом павильоны и предотвратили образование большого возгорания", — сообщил он.

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    "В 10:20 удалось потушить возгорание. В скорую медицинскую помощь обратился один гражданин с легкой степенью отравления, но потом от госпитализации он отказался", — также добавил Макушенко.

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