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    Бовсуновская: жилые дома возводят с нарушением пожарных и санитарных норм

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    Президент ВОО "Лиги экспертов Украины" Светлана Бовсуновская сообщила, что при строительстве жилых домов застройщики нарушают собственные технические условия.
    РИА Новости Украина

    "Отсутствие жесткого регулирования государством исполнения застройщиками законодательства не приведет ни к чему. Необходимо, чтобы государство жестко регулировало исполнение этих норм — заселения на участок, выполнения технических условий. Застройщик, задекларировав строительство 9-этажного дома, строит 20-этажный. А потом, путем включения коррупционной составляющей, пытается договориться с коммунальными службами, чтобы те увеличили технические условия на 20-этажный дом. Они этого не делают или делают только на бумаге, а пропускная способность сетей и коммуникаций не дает такой возможности, и мы видим коллапсы в микрорайонах, когда отключается электроэнергия или снижается напор подачи воды, хуже отопления в сетях. Такая тенденция меня пугает", — отметила Бовсуновская во время пресс-конференции "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры" в РИА Новости Украина.

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    При этом она напомнила, что в гостинках советской постройки была достаточная придомовая территория, в отличие от новых проектов.

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