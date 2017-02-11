Бовсуновская: жилые дома возводят с нарушением пожарных и санитарных норм

"Отсутствие жесткого регулирования государством исполнения застройщиками законодательства не приведет ни к чему. Необходимо, чтобы государство жестко регулировало исполнение этих норм — заселения на участок, выполнения технических условий. Застройщик, задекларировав строительство 9-этажного дома, строит 20-этажный. А потом, путем включения коррупционной составляющей, пытается договориться с коммунальными службами, чтобы те увеличили технические условия на 20-этажный дом. Они этого не делают или делают только на бумаге, а пропускная способность сетей и коммуникаций не дает такой возможности, и мы видим коллапсы в микрорайонах, когда отключается электроэнергия или снижается напор подачи воды, хуже отопления в сетях. Такая тенденция меня пугает", — отметила Бовсуновская во время пресс-конференции "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры" в РИА Новости Украина.

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При этом она напомнила, что в гостинках советской постройки была достаточная придомовая территория, в отличие от новых проектов.