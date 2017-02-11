КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Киеве горел радиорынок, сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко в эфире "112 Украина".

"В 9:41 в ГУ ГосЧС поступило сообщение, что в одном из торговых павильонов на радиорынке произошло возгорание. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Своими действиями они предотвратили распространение огня на расположенные рядом павильоны и предотвратили образование большого возгорания", — сообщил он.

facebook.com/KyivOperativ В Киеве произошел пожар на радиорынке

"В 10:20 удалось потушить возгорание. В скорую медицинскую помощь обратился один гражданин с легкой степенью отравления, но потом от госпитализации он отказался", — также добавил Макушенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в субботу в Киеве горела автобусная стоянка.