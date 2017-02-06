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    Пожар в спа-салоне на востоке Китая, погибли более 18 человек (+18)

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    По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Инцидент произошел в воскресенье около 16.00 (10.00 по Киеву) в уезде Тяньтай.
    Канал CGTN на Youtube

    К настоящему моменту минимум 18 человек числятся погибшими, еще двое пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

    На видео в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. На месте происшествия работают спасатели. Видео размещено в интернете на канале CGTN на Youtube.

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    Как уточняет агентство Синьхуа, пожар вспыхнул в 17.26 (11.26 по Киеву) по местному времени. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось к 20.45 (14.45 по Киеву) полностью ликвидировать возгорание. Сообщается, что восемь человек погибли на месте, еще 10 человек скончались после госпитализации.

    На место происшествия уже выехали представители властей. Причина пожара выясняется.

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