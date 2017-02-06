Пожар в спа-салоне на востоке Китая, погибли более 18 человек (+18)

К настоящему моменту минимум 18 человек числятся погибшими, еще двое пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

На видео в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. На месте происшествия работают спасатели. Видео размещено в интернете на канале CGTN на Youtube.

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Как уточняет агентство Синьхуа, пожар вспыхнул в 17.26 (11.26 по Киеву) по местному времени. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось к 20.45 (14.45 по Киеву) полностью ликвидировать возгорание. Сообщается, что восемь человек погибли на месте, еще 10 человек скончались после госпитализации.

На место происшествия уже выехали представители властей. Причина пожара выясняется.