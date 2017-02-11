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    Происшествия

    Ночью в Киеве горел автобусный парк

    (обновлено: )8
    После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.
    В Киеве горел автобусный парк
    ГСЧС

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу, 11 февраля, на территории одного из автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.

    В 1:43 пожар был локализован и в 1:57 — ликвидирован.

    В результате пожара сгорело три автобуса и повреждены еще три автобуса марки МАЗ.

    "Удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона", — сообщили в ГСЧС.

    ГСЧС
    В Киеве горел автобусный парк

    Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.

    Напомним, 3 февраля на территории склада горюче-смазочных материалов в Подольском районе Киева случился пожар.
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