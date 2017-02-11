Ночью в Киеве горел автобусный парк

ГСЧС

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу, 11 февраля, на территории одного из автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.

В 1:43 пожар был локализован и в 1:57 — ликвидирован.

В результате пожара сгорело три автобуса и повреждены еще три автобуса марки МАЗ.

"Удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона", — сообщили в ГСЧС.

ГСЧС В Киеве горел автобусный парк

Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.