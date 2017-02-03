Крупный пожар вспыхнул на Подоле в Киеве

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Крупный пожар вспыхнул в районе метро "Тараса Шевченко" в Киеве в пятницу, сообщают СМИ.
Пользователи социальных сетей пишут о запахе дыма в районе "Петровки".
ТСН ведет трансляцию, на видео видны большие клубы дыма.
На данный момент обстоятельства и точное место инцидента уточняются.
Напомним, ранее произошел крупный пожар на Демеевском рынке в столице.
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Ранее сообщалось о пожаре на одесском "Привозе".