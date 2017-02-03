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    Киев

    Крупный пожар вспыхнул на Подоле в Киеве

    (обновлено: )175940
    Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в результате вспыхнувшего пожара сильный запах дыма и гари ощущается в районе станции метро "Петровка". Обстоятельства ЧП выясняются.
    Пожар между станциями метро Тараса Шевченко и Петровка в Киеве
    Facebook Сергея Харченко

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Крупный пожар вспыхнул в районе метро "Тараса Шевченко" в Киеве в пятницу, сообщают СМИ.

    Пользователи социальных сетей пишут о запахе дыма в районе "Петровки".

    ТСН ведет трансляцию, на видео видны большие клубы дыма.

    На данный момент обстоятельства и точное место инцидента уточняются.

    Напомним, ранее произошел крупный пожар на Демеевском рынке в столице.

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    Ранее сообщалось о пожаре на одесском "Привозе".

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