Крупный пожар вспыхнул на Подоле в Киеве

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Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в результате вспыхнувшего пожара сильный запах дыма и гари ощущается в районе станции метро "Петровка". Обстоятельства ЧП выясняются.