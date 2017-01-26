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    Лесные пожары в Чили: шесть человек погибли

    (обновлено: )6
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Carlos Vera
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Juan Gonzalez
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Juan Gonzalez
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Juan Gonzalez
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Carlos Vera
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Carlos Vera
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Cristobal Hernandez
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Nicolas Martinez
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Nicolas Martinez
    Последствия масштабного пожара в Чили
    Последствия масштабного пожара в Чили
    REUTERS Nicolas Martinez

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    Последствия масштабного пожара в Чили

    Один пожарный и двое карабинеров погибли в среду в Чили во время борьбы с лесными пожарами в центре и на юге страны, общее число жертв стихии достигло шести человек.

    Гибель людей подтвердил министр внутренних дел страны Марио Фернандес. Сначала в реке Мауле обнаружили тела двух карабинеров, отрезанных от путей отхода огнем и утонувших, затем стало известно о гибели пожарного в провинции Сантьяго, отмечает аргентинский портал Clarin.

    Сейчас огнем охвачено порядка 200 тысяч гектаров чилийских лесов. Президент Чили Мишель Бачелет уже назвала эти пожары самыми ужасными за всю историю страны.

    Смотрите также: Мощнейшие за последние десятилетия лесные пожары в Чили

    "Я дала указания объявить траур в столичной области и административной области Мауле в память о пожарном-мученике Эрнане Авилесе", — написала президента Бачелет в своем микроблоге в Twitter.

    С огнем борются порядка 4 тысяч пожарных и военнослужащих. Пожарные подразделения в Чили считаются добровольными, и зарплата от государства им не платится. Корпуса пожарных существуют на национальные и иностранные пожертвования.

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