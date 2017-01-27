Самая привлекательная девушка-пожарный в мире

Гунн Нартен (Gunn Narten) из Норвегии прославилась в интернете как самая привлекательная девушка-спасатель в мире, пишет The Daily Mail.

У красивой девушки более 50 тысяч подписчиков в сети Instagram. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом.

Девушка призналась, что решила стать спасателем в девятнадцать.

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"Когда я устраивалась на работу в пожарный департамент, мама сказала: "Никогда раньше не слышала, чтобы девушки работали в пожарной… Зачем тебе это?" И я ответила: "А почему бы и нет?", — рассказала Нартен в интервью агентству Sputnik.

Люди удивляются, когда узнают о моей профессии, добавляет она. "Как по мне, быть пожарной — это нормально. Друзья говорят, что у меня "пацанский юмор", и считают, что я ловчее большинства девушек".