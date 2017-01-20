В Киеве произошел масштабный пожар на Демеевском рынке

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Пожар произошел в торговых рядах на Демеевском рынке в Киеве, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"Двадцатого января в 2:32 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Киев, Голосеевский район, ул. Изюмская, 7. По прибытию на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что на площади около 200 кв. м. горят киоски, расположенные в торговом ряду", — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

ГУ ГСЧС в Киеве Пожар на Демеевском рынке в Киеве

В 3:31 пожар на площади 250 кв. м. был локализован, а в 4:16 — ликвидирован. В результате пожара сгорели и повреждены 8 торговых киосков со строительным и промышленным товаром.

Жертв и пострадавших во время пожара нет. Причины возникновения пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что двое подростков утонули в пожарном водоеме на Волыни.