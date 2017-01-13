Фотоитоги 13 января: "Языковой протест" под КСУ, пожар в Балтиморе и взрыв в Киеве

Националистическая партия "Свобода" провела в пятницу возле здания Конституционного суда Украины акцию протеста с требованием отмены закона "Об основах государственной языковой политики". Конституционный суд в пятницу продолжит в закрытом режиме рассмотрение дела о конституционности "языкового" закона. В акции протеста принимали участие около 30 человек. Они требовали отменить закон, так как считают, что это якобы ведет к "русификации" Украины. По мнению митингующих, этот закон является "троянским конем", его принимали, чтобы сделать русский язык в Украине государственным. В целом акция прошла мирно, никаких активных действий протестующие не предпринимали.

Смотрите также: Пикет "Свободы" под стенами КСУ против "языкового" закона

Шестеро детей погибли в результате масштабного пожара, который произошел в четверг в американском городе Балтимор. Погибли шестеро детей. ​Возраст погибших детей, тела которых спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего дома, от 9 месяцев до 11 лет. Мать погибших детей выжила, но получила ожоги во время пожара. Женщина и трое других ее детей госпитализированы.

Смотрите также: Смертельный пожар в Балтиморе: погибли 6 детей

Взрыв, по предварительным данным, гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Киеве, когда местный житель открыл почтовый ящик, в результате чего и пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева. По данным полиции, происшествие произошло в Днепровском районе Киева. Открыто уголовное дело по факту покушения на убийство. "Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Взрыв в столичной многоэтажке: работа полиции на месте ЧП