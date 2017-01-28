В Чили число жертв лесных пожаров превысило 10 человек

КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. В Чили число погибших в результате мощных лесных пожаров, бушующих в центральных районах, возросло до 11 человек, сообщают в пятницу местные власти.

Читайте также: Украина вспоминает жертв Холокоста

Ранее сообщалось о девяти погибших. Портал Analitica уточняет, что среди жертв огня – трое сотрудников национальной лесной корпорации, двое пожарных, столько же карабинеров и четверо местных жителей.

По данным корпорации, сейчас в Чили зафиксировано 119 очагов пожаров, а общая площадь пострадавших лесов составляет более 360 тысяч гектаров. Власти сообщили, что в последние часы в стране были задержаны пять человек, подозреваемых в возможной причастности к распространению огня. Детали обвинений в их адрес не раскрываются.

На помощь чилийским коллегам уже прибыли пожарные из Мексики и Аргентины. В ближайшее время к ним присоединятся пожарные из Португалии, Франции, Перу, Бразилии, Испании. Также в Чили с нетерпением ждут прибытия российского противопожарного самолета Ил-76, который получил прозвище "водяной бомбардировщик" за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды при помощи специального устройства.