В Одессе на "Привозе" произошел пожар

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Одессе на рынке "Привоз" произошел пожар. Об этом сообщает Думская.

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"Пожар начался со стороны улицы Эстонская. В результате происшествия выгорело четыре павильона", — сообщает УНН со ссылкой на слова спикера ГосЧС в Одесской области Андрея Мельника.

Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля. "Огонь удалось ликвидировать через 20 минут, никто не пострадал", — отмечает глава пресс-службы облуправления ГосЧС.

По информации СМИ, возгорание произошло в районе обувных рядов.

Ранее сообщалось, что в одесском ночном клубе "Шкаф" на Греческой улице произошел конфликт со стрельбой. Один из посетителей спровоцировал в заведении драку с двумя другими гражданами, 24 и 25 лет.