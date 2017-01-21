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    Происшествия

    В Одессе на "Привозе" произошел пожар

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    Согласно информации, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля. Огонь ликвидировали через 20 минут, никто не пострадал.
    Пожар на Привозе в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Одессе на рынке "Привоз" произошел пожар. Об этом сообщает Думская.

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    "Пожар начался со стороны улицы Эстонская. В результате происшествия выгорело четыре павильона", — сообщает УНН со ссылкой на слова спикера ГосЧС в Одесской области Андрея Мельника. 

    Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля. "Огонь удалось ликвидировать через 20 минут, никто не пострадал", — отмечает глава пресс-службы облуправления ГосЧС. 

    По информации СМИ, возгорание произошло в районе обувных рядов.

    Ранее сообщалось, что в одесском ночном клубе "Шкаф" на Греческой улице произошел конфликт со стрельбой. Один из посетителей спровоцировал в заведении драку с двумя другими гражданами, 24 и 25 лет.

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