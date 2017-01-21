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Пожар в деревянной церкви ХIХ века во Львовской области

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В селе Бачина Львовской области произошел пожар в здании деревянной церкви. Как стало известно по прибытию спасателей к месту вызова, церковь – деревянная трехкупольная, построенная в 1868 году.
Канал ГСЧС во Львовской области на Youtube

Как сообщили в ГСЧС Львовской области, сообщение об инциденте поступило спасателям в 13:40 20 января. На место вызова сразу направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. 

В 14:15 20 января спасателям  удалось локализовать пожар, и в 17:12 полностью ликвидировать.

В результате пожара огнем уничтожены два купола церкви на площади 50 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных и местной общины, которая активно присоединилась к проведению работ по ликвидации пожара удалось спасти церковь от полного уничтожения огнем, и предотвратить распространение огня на расположенную рядом колокольню.

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