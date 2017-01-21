Среди пострадавших при пожаре в ночном клубе Бухареста украинцев нет - МИД

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте нет. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцев нет", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня ночью произошел пожар в одном из ночных клубов в Бухаресте. В результате пожара госпитализированы более 40 человек. Здание клуба полностью сгорело.