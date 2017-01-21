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    Среди пострадавших при пожаре в ночном клубе Бухареста украинцев нет - МИД

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    Согласно информации, которая опубликована на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцев нет.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте нет. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

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    "Среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцев нет", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось, сегодня ночью произошел пожар в одном из ночных клубов в Бухаресте. В результате пожара госпитализированы более 40 человек. Здание клуба полностью сгорело.

    Ранее сообщалось, что ЧП произошло в первые часы субботы в элитном клубе в Бухаресте. В результате пожара пострадали не менее 38 человек. Причина пожара на данный момент не известна. По словам спасателей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 
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