При пожаре в ночном клубе в Бухаресте пострадали 40 человек – СМИ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В результате пожара, случившегося в ночном клубе в столице Румынии, пострадали не менее 38 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По данным агентства, ЧП произошло в первые часы субботы в элитном клубе в Бухаресте. Причина пожара на данный момент не известна.

По словам спасателей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в пятницу, 20 января, в торговых рядах на Демеевском рынке в Киеве.