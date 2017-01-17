В одесском ночном клубе произошла вторая за месяц перестрелка

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В одесском ночном клубе "Шкаф" на Греческой улице произошел конфликт со стрельбой. Как сообщили "Думской" в полиции, один из посетителей спровоцировал в заведении драку с двумя другими гражданами, 24 и 25 лет.

В ходе потасовки он достал травматический пистолет и выстрелил в грудь своему оппоненту.

Охрана задержала стрелявшего и передала полиции. Обоих потерпевших госпитализировали. У одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у другого — непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава.

В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.