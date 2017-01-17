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    В одесском ночном клубе произошла вторая за месяц перестрелка

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    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (298)

    (обновлено: )11110
    Как отмечается в сообщении, охрана задержала стрелявшего и передала полиции. Обоих потерпевших госпитализировали. У одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у другого - непроникающее ранение грудной клетки.
    Полиция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В одесском ночном клубе "Шкаф" на Греческой улице произошел конфликт со стрельбой. Как сообщили "Думской" в полиции, один из посетителей спровоцировал в заведении драку с двумя другими гражданами, 24 и 25 лет.

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    В ходе потасовки он достал травматический пистолет и выстрелил в грудь своему оппоненту.

    Охрана задержала стрелявшего и передала полиции. Обоих потерпевших госпитализировали. У одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у другого — непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава.

    В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.

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