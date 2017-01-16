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    Перестрелка в Житомирской области: возмущенные жители вышли на протест

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    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (286)

    (обновлено: )5610
    Протест в Олевске Житомирской области после ночной перестрелки
    1.zt.ua/Александр Николайчук

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Жители города Олевска Житомирской области в понедельник вышли на акцию протеста после ночной перестрелки, в результате которой погиб один человек.

    Акция началась в 11:00. Жители собрались в центре города.

    "Ночная перестрелка их не только напугала, но и возмутила. Сейчас требуют справедливого расследования происшествия и наказания виновных", — сообщает местное издание 1.zt.ua.

    После ночных событий правоохранители проверяют все авто, которые направляются в Олевск.

    1.zt.ua/Александр Николайчук
    Центр Олевска Житомирской области под охраной правоохранителей после ночной перестрелки

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

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