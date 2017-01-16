Перестрелка в Житомирской области: возмущенные жители вышли на протест

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Жители города Олевска Житомирской области в понедельник вышли на акцию протеста после ночной перестрелки, в результате которой погиб один человек.

Акция началась в 11:00. Жители собрались в центре города.

"Ночная перестрелка их не только напугала, но и возмутила. Сейчас требуют справедливого расследования происшествия и наказания виновных", — сообщает местное издание 1.zt.ua.

После ночных событий правоохранители проверяют все авто, которые направляются в Олевск.

1.zt.ua/Александр Николайчук Центр Олевска Житомирской области под охраной правоохранителей после ночной перестрелки

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.