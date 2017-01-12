Перестрелка в Днепре: мужчина тяжело ранил четырех

Антонина Грубина — Днепр, для РИА Новости Украина

Перестрелка произошла еще 7 января. О чем на своей странице в Facebook сообщил член партии "УКРОП" Николай Колесник.

"В Новоалександровке, 3 км от Днепра. 7-го января попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют, ломают ребра, жильцы дома тоже "в скотче", к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины, по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами, РГД — 5 сработала, Ф — 1 "заснула" под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый лёгкий — сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках", — написал Колесник. По его словам, злоумышленник изрешетил и полицейскую машину. Благо обошлось без жертв.

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Фото со страницы Николая Колесника в Facebook Стрельба в Днепре

11 января в ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области рассказали подробности происшествия. По словам начальника Днепровского отдела полиции Андрея Бидыло, пострадавших от рук разбушевавшегося стрелка, четверо.

Основная версия происшествия — конфликт из-за спорной собственности. При этом правоохранители не называют имена участников имущественного спора.

Дом, в котором произошла перестрелка, находится в залоге у банка. Новый владелец в настоящее время пребывает за пределами Украины, а прежний, похоже, не желал расставаться со своей недвижимостью и засел в доме. Когда же по вызову нового владельца к дому прибыли представители охранной фирмы, чтобы выяснить, кто внутри, засевший там бывший его владелец открыл огонь на поражение.

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"Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, там было уже четверо пострадавших. Двое получили пулевые ранения, еще двое — осколочные. При этом стрелявший не давал возможности медикам подойти близко к раненым и оказать им помощь", — рассказал Бидыло.

Фото со страницы Николая Колесника в Facebook Стрельба в Днепре

Правоохранители отмечают: пострадавших могло быть и больше, если бы стрелок добровольно не сдался — полиция, окружившая дом, готова была его штурмовать.

Фото со страницы Николая Колесника в Facebook Стрельба в Днепре

При задержании у злоумышленника нашли винтовку с оптическим прицелом, охотничий карабин, патроны, гранаты и бронежилет. В автомобиле, который, как предполагают правоохранители, принадлежит задержанному стрелку, нашли еще один карабин, ружье и еще около ста патронов. Обнаруженный арсенал отправили на экспертизу. А самого стрелявшего задержали. Его подозревают в покушении на убийство.