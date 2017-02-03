Почти 80 пожарных тушат полыхающие склады в Киеве - ГСЧС

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Почти 80 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям борются с огнем в складском помещении на Подоле в Киеве, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Киеве в районе станции метро "Тараса Шевченко".
"В 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговой, 8. На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.
В настоящее время площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. "Задействовано 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 76 человек личного состава", — уточнили в ГСЧС.
Напомним, на улице Набережно-Луговая, 8 расположен судостроительно-судоремонтный завод.
Напомним, ранее произошел крупный пожар на Демеевском рынке в столице.
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