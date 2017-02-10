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    Происшествия

    Под Киевом горит офисное здание

    (обновлено: )89
    По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники.
    Под Киевом горит офисное здание
    ГСЧС

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Под Киевом горит крыша офисного здания, пожар площадью 400 квадратных метров локализован, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "Десятого февраля в 13.00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в офисном здании на улице Бородавки, 4, что в селе Гореничи Святошинского района. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит крыша здания. В 16.25 пожар площадью 400 квадратных метров был локализован. Сейчас продолжается ликвидация", — говорится в сообщении.

    ГСЧС
    Пожар в офисном здании под Киевом

    По данным пресс-службы, на месте происшествия работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники Госслужбы по ЧС.

    Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Киеве.

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