Под Киевом горит офисное здание

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Под Киевом горит крыша офисного здания, пожар площадью 400 квадратных метров локализован, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Десятого февраля в 13.00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в офисном здании на улице Бородавки, 4, что в селе Гореничи Святошинского района. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит крыша здания. В 16.25 пожар площадью 400 квадратных метров был локализован. Сейчас продолжается ликвидация", — говорится в сообщении.

ГСЧС Пожар в офисном здании под Киевом

По данным пресс-службы, на месте происшествия работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники Госслужбы по ЧС.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Киеве.