В Киеве горит Бессарабский рынок

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В столице на Бессарабском рынке пожар. Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный".

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Отмечается, что горит подвальное помещение. "Евразию" и весь подъезд эвакуировали.

Согласно информации ресурса, спасатели говорят, что причиной возгорания стала щитовая рынка.

Ранее пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко сообщил, что в субботу в Киеве горел радиорынок.