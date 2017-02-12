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    Киев

    В Киеве горит Бессарабский рынок

    (обновлено: )36311
    Горит подвальное помещение. Согласно информации спасателей, причиной возгорания стала щитовая рынка. Как сообщается, "Евразию" и весь подъезд эвакуировали.
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В столице на Бессарабском рынке пожар. Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный".

    Пожар на радиорынке в Киеве
    Киев Оперативный / Facebook
    Кадры с места пожара на радиорынке в Киеве

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    Отмечается, что горит подвальное помещение. "Евразию" и весь подъезд эвакуировали.

    Согласно информации ресурса, спасатели говорят, что причиной возгорания стала щитовая рынка.

    Ранее пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко сообщил, что в субботу в Киеве горел радиорынок.

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