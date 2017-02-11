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    Фотоленты

    Кадры с места пожара на радиорынке в Киеве

    (обновлено: )8
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    В Киеве произошел пожар на радиорынке
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Страна.ua
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Страна.ua
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Скриншот с Youtube
    В Киеве произошел пожар на радиорынке
    В Киеве произошел пожар на радиорынке
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    Пожар на радиорынке в Киеве
    Пожар на радиорынке в Киеве
    Киев Оперативный / Facebook

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    В субботу в Киеве горел радиорынок, сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко в эфире "112 Украина".

    "В 9:41 в ГУ ГосЧС поступило сообщение, что в одном из торговых павильонов на радиорынке произошло возгорание. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Своими действиями они предотвратили распространение огня на расположенные рядом павильоны и предотвратили образование большого возгорания", — сообщил он.

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    "В 10:20 удалось потушить возгорание. В скорую медицинскую помощь обратился один гражданин с легкой степенью отравления, но потом от госпитализации он отказался", — также добавил Макушенко.

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