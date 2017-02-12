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    Киев

    Пожар на Бессарабском рынке ликвидирован - ГСЧС

    (обновлено: )12701
    Согласно информации, пожарные к тушению пожара не приступали, пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара. Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сегодня в 15:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что по Бессарабской площади, 2, из подвального помещения идет дым.

    Пожар на радиорынке в Киеве
    Киев Оперативный / Facebook
    Кадры с места пожара на радиорынке в Киеве

    Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "На место вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:49 на место вызова, огнеборцы установили, что в подвальном помещении произошло возгорание в электрощитовой. Угрозы распространения огня не было", — говорится в сообщении.

    В связи с тем, что эпицентр возгорания (электрощитовая) был под высоким напряжением, пожарные к тушению пожара не приступали, пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара.

    Получив в 17:15 разрешение на тушение, спасатели сразу же приступили к ликвидации возгорания.

    В 17:20 возгорание площадью 3 кв. м было локализовано, а в 17:36 — полностью ликвидировано.

    На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

    Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что пожарные больше часа не могли приступить к тушению трансформатора в подвальном помещении на Бессарабском рынке в Киеве из-за высокого напряжения.

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