Пожар на Бессарабском рынке ликвидирован - ГСЧС

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сегодня в 15:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что по Бессарабской площади, 2, из подвального помещения идет дым.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Топ событий недели: скандал с послом ФРГ, смерть "Гиви", "зрада" Качиньского

"На место вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:49 на место вызова, огнеборцы установили, что в подвальном помещении произошло возгорание в электрощитовой. Угрозы распространения огня не было", — говорится в сообщении.

В связи с тем, что эпицентр возгорания (электрощитовая) был под высоким напряжением, пожарные к тушению пожара не приступали, пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара.

Получив в 17:15 разрешение на тушение, спасатели сразу же приступили к ликвидации возгорания.

В 17:20 возгорание площадью 3 кв. м было локализовано, а в 17:36 — полностью ликвидировано.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные больше часа не могли приступить к тушению трансформатора в подвальном помещении на Бессарабском рынке в Киеве из-за высокого напряжения.