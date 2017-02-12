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    Фотоленты

    Пожар на Бессарабском рынке: кадры с места происшествия

    25
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке
    Киев Оперативный

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    В воскресенье, в 15:41, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что по Бессарабской площади, 2, из подвального помещения идет дым. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Смотрите также: Кадры с места пожара на радиорынке в Киеве

    "На место вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:49 на место вызова, огнеборцы установили, что в подвальном помещении произошло возгорание в электрощитовой. Угрозы распространения огня не было", — говорится в сообщении.

    В связи с тем, что эпицентр возгорания (электрощитовая) был под высоким напряжением, пожарные к тушению пожара не приступали, пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара.

    Получив в 17:15 разрешение на тушение, спасатели сразу же приступили к ликвидации возгорания.

    В 17:20 возгорание площадью 3 кв. м было локализовано, а в 17:36 — полностью ликвидировано.

    На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

    Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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