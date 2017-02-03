наверх
03.02.201708:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева могут разрушить особняк Терещенко - СМИ

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (131)

    (обновлено: )65
    Активисты уточняют, что особняк Терещенко, который находится в аварийном состоянии, не выдержит строительства торгово-развлекательного центра по соседству на бульваре Шевченко.
    Особняк И.Н. Терещенко в Киеве
    Из открытых источников

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Знаменитый особняк Терещенко на бульваре Шевченко может быть разрушен в связи со строительством неподалеку торгово-развлекательного центра, сообщают СМИ.

    Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Киевляне требуют "не уродовать Киев и Андреевский спуск"

    "В Киеве, по бул. Шевченко, 32 и 32А, началось строительство офисно-гостиничного комплекса с подземным паркингом. Киевлян возмутил тот факт, что по соседству со стройкой (бул. Шевченко, 34) располагается знаменитый особняк Терещенко", — пишет "СтройОбзор".

    Как отметила столичная активиста Елена Еськина, аварийное состояние особняка не перенесет строительства по соседству. Она отметила, что строительство РТЦ будет проводить львовская фирма "Рома-М". На данный момент на месте застройки уже установлен забор.

    Ранее сообщалось о скандальной реставрации здания муниципального театра на Андреевском спуске.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Андрей Дещица
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Василий Мокан
    Донбасс: блокада и пиар