Украина возобновит строительство военных кораблей "Корвет" - СМИ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина планирует возобновить государственную целевую оборонную программу по созданию нового украинского корвета для военно-морских сил Украины, реализуемую с 2009 года в кооперации с западными поставщиками вооружений, сообщает интернет-издание Inforesist со ссылкой на заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Указывается, что в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 миллиарда гривен.

По словам Павловского, в настоящее время военное ведомство ведет переговоры с судпромом по переуступке заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом контракта на строительство корвета.

"Уже есть четыре компании, которые хотят строить (корвет)", — приводятся в сообщении слова Павловского.

Корвет — класс военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз. Основные задачи современных корветов — противолодочная оборона корабельного соединения или берегового объекта.

Напомним, в 2014 году Министерство обороны Украины приостановило для экономии бюджетных средств реализацию программы, предусматривающей строительство к 2021 году четырех военных кораблей класса "Корвет".