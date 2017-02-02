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    Украина возобновит строительство военных кораблей "Корвет" - СМИ

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    По словам заместителя министра обороны Игоря Павловского, уже есть четыре компании, которые хотят строить корвет. В 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 миллиарда гривен.
    ВМС Украины
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина планирует возобновить государственную целевую оборонную программу по созданию нового украинского корвета для военно-морских сил Украины, реализуемую с 2009 года в кооперации с западными поставщиками вооружений, сообщает интернет-издание Inforesist со ссылкой на заместителя министра обороны Игоря Павловского.

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    Указывается, что в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 миллиарда гривен.

    По словам Павловского, в настоящее время военное ведомство ведет переговоры с судпромом по переуступке заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом контракта на строительство корвета.

    "Уже есть четыре компании, которые хотят строить (корвет)", — приводятся в сообщении слова Павловского.

    Корвет — класс военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз. Основные задачи современных корветов — противолодочная оборона корабельного соединения или берегового объекта.

    Напомним, в 2014 году Министерство обороны Украины приостановило для экономии бюджетных средств реализацию программы, предусматривающей строительство к 2021 году четырех военных кораблей класса "Корвет".

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