Коболев: ЕС должен заблокировать строительство "Северного потока-2"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Европейский Союз должен заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", чтобы не позволить России завладеть дополнительными рычагами экономического и геополитического влияния на Германию, Польшу и Словакию, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Reuters, опубликованном в воскресенье, 29 января, передает ZN.ua.

"Мы призываем наших европейских партнеров посмотреть на шаг вперед, что произойдет, когда "Северный поток-2" будет запущен", – сказал Коболев.

Коболев подчеркнул, что запуск подводного газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к эквивалентному падению объемов транзита природного газа через Украину и Польшу.

"Не думаю, что это имеет отношение к диверсификации поставок. Это означает доминирование "Газпрома" в этой части Европы", – отметил глава "Нафтогаза". Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что российско-германская межпарламентская группа по энергетике на встрече 9 июня в Берлине поднимала вопрос о сохранении стабильности транзита газа через Украину в условиях реализации проекта газопровода "Северный поток-2".