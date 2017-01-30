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    Коболев: ЕС должен заблокировать строительство "Северного потока-2"

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (447)

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    По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, запуск подводного газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к эквивалентному падению объемов транзита через Украину и Польшу, что означает доминирование "Газпрома" в части ЕС.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Европейский Союз должен заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", чтобы не позволить России завладеть дополнительными рычагами экономического и геополитического влияния на Германию, Польшу и Словакию, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Reuters, опубликованном в воскресенье, 29 января, передает ZN.ua.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы призываем наших европейских партнеров посмотреть на шаг вперед, что произойдет, когда "Северный поток-2" будет запущен", – сказал Коболев.

    Коболев подчеркнул, что запуск подводного газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к эквивалентному падению объемов транзита природного газа через Украину и Польшу.

    "Не думаю, что это имеет отношение к диверсификации поставок. Это означает доминирование "Газпрома" в этой части Европы", – отметил глава "Нафтогаза". Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".

    Ранее сообщалось, что российско-германская межпарламентская группа по энергетике на встрече 9 июня в Берлине поднимала вопрос о сохранении стабильности транзита газа через Украину в условиях реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

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